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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОДОБРЕН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ БЕЛАРУСИ С ВОСТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ УРУГВАЙ О ВЗАИМНОЙ ОТМЕНЕ ВИЗ
09:10 19.09.2019
Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Беларусью и Восточной Республикой Уругвай о взаимной отмене виз. Соответствующий указ подписан 18 сентября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.
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