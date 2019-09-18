МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ОДОБРЕН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ БЕЛАРУСИ С ВОСТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ УРУГВАЙ О ВЗАИМНОЙ ОТМЕНЕ ВИЗ

09:10 19.09.2019 Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Беларусью и Восточной Республикой Уругвай о взаимной отмене виз. Соответствующий указ подписан 18 сентября. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.