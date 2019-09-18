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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ВЫСТАВКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ
16:37 18.09.2019

Выставка «Образование в Беларуси» проходит в Узбекистане. Она экспонируется в крупнейших городах республики – Ташкенте, Бухаре, Карши и Самарканде.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве образования Беларуси, программой мероприятий предусмотрены презентация национальной системы образования, круглые столы, двусторонние встречи и переговоры в целях обмена передовым опытом между представителями академических и профессиональных кругов Беларуси и Узбекистана, а также мнениями по актуальным вопросам в сфере образования, науки и инноваций.

В выставке принимают участие представители 15 учреждений высшего образования Беларуси: Белорусский государственный университет, Белорусский государственный технологический университет, Белорусский государственный экономический университет, Минский государственный лингвистический университет, Белорусско-Российский университет, Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брестский государственный технический университет, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, Полоцкий государственный университет, Белорусский государственный университет транспорта, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации.

В ходе знакомства с выставкой узбекские абитуриенты смогут подобрать университет по интересующему направлению, получить консультацию у официальных представителей белорусских учреждений высшего образования по вопросам поступления и обучения, а также пройти собеседование.

С 2018 успешно функционируют совместные факультеты Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка и Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, ведется подготовка узбекских граждан по совместным образовательным программам Белорусского государственного технологического университета с Ташкентским химико-технологическим институтом.

В 2019 г. взаимодействие между учреждениями образования двух стран реализуется в рамках 108 прямых договоров, из них 66 подписаны в текущем году. 1 августа в Минске было подписано соглашение между правительством Беларуси и правительством Узбекистана о взаимном признании документов об образовании, документов об обучении.
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