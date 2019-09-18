Европейский союз предлагает Беларуси реализовать новую программу в области регионального развития и поддержки местных инициатив. Такая информация прозвучала 18 сентября на встрече председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению Александра Попкова с руководителем отдела программ сотрудничества Представительства ЕС в Беларуси Берендом де Гроотом.

Б. де Гроот проинформировал о новой программе ЕС для Беларуси в области регионального развития и поддержки местных инициатив, которая готовится совместно с Министерством экономики Беларуси. Документ направлен на содействие комплексному развитию регионов за счет использования их конкурентных преимуществ. Он включает три основных компонента — обучение местных органов власти и органов самоуправления новым практикам экономического развития, в том числе формированию стратегий регионального развития; определение «точек роста» в регионах, а также финансирование проектов по их развитию. Планируется, что программа будет запущена в следующем году и охватит Гомельскую, Могилевскую и Витебскую области. Объем финансирования оценивается более чем в 18 млн евро.

Б. де Гроот подчеркнул, что сотрудничество ЕС с Беларусью развивается по многим направлениям — энергетика и энергоэффективность, охрана окружающей среды, образование, здравоохранение и другим.

«В целом это сотрудничество оценивается как эффективное с точки зрения тех задач, которые ставились в рамках программ. Но я хотел бы подчеркнуть, и мы это обсуждаем с Министерством экономики Беларуси, — пришло время, выходить на более высокий уровень взаимодействия в сфере экономического развития. Именно в этом контексте мы разрабатываем новую программу», - заявил он.

В свою очередь А. Попков отметил, что Беларусь рассчитывает на совместную работу, которая принесла бы практический результат и помогла бы в решении многих региональных вопросов.

«В центре внимания нашей региональной политики — человек. Поэтому когда мы говорим об устойчивом развитии территорий, речь идет об экологии, решении социальных вопросов, экономике. А это доходность населения, уровень и качество медицинского обслуживания, образование и так далее», - сказал он.

Председатель Постоянной комиссии предложил при подготовке программ ЕС координировать действия для обеспечения эффективного освоения грантов.

«При этом задачи, которые ставятся, должны быть понятными, ясными, отработанными. Мы должны определить направления деятельности, «точки роста» для конкретных территорий. Может быть, мы сделаем это на базе одного района и покажем как пример — что надо делать, чтобы восстановить экономический потенциал», - сказал он.

Особое внимание при этом необходимо уделить развитию предпринимательства, добавил А. Попков.

Он напомнил, что в Беларуси готовится концепция развития местного самоупраавления.

«В основу мы закладываем Европейскую хартию местного самоуправления, но с учетом наших особенностей. С этой целью сейчас изучаем практику Франции, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши», - проинформировал он.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, развивается сотрудничество по этим вопросам с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы.