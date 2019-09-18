2-е заседание совместной белорусско-иранской группы по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства пройдет накануне проведения 15-го заседания смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, запланированного на 10-11 октября. Такая договоренность достигнута на встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько с послом Ирана в Беларуси Мостафой Овейси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на встрече также рассматривались вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Ираном в сфере сельского хозяйства и продовольствия.

В частности, обсуждалась организация поставок говядины в Иран, встречных поставок овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов из Ирана в Беларусь.