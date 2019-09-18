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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-ИРАНСКОЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОЙДЕТ В ОКТЯБРЕ
13:35 18.09.2019
2-е заседание совместной белорусско-иранской группы по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства пройдет накануне проведения 15-го заседания смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, запланированного на 10-11 октября. Такая договоренность достигнута на встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько с послом Ирана в Беларуси Мостафой Овейси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на встрече также рассматривались вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Ираном в сфере сельского хозяйства и продовольствия.
В частности, обсуждалась организация поставок говядины в Иран, встречных поставок овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов из Ирана в Беларусь.
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