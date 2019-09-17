Белорусская делегация, в состав которой вошли представители концерна «Беллегпром», ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», ОАО «Полесье», представители РУПТП «Оршанский льнокомбинат» и ОАО «Камволь», наряду с представителями деловых кругов и экспертов текстильной отрасли из 40 стран мира приняла участие в Днях текстильной индустрии в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», председатель концерна Татьяна Лугина в рамках Международной текстильной конференции Узбекистана «Цифровизация текстильной индустрии – создание текстиля будущего» говорила об активизации сотрудничества предприятий легкой промышленности Беларуси и Узбекистана, а также обозначила ряд новых перспективных направлений взаимодействия.

В ходе конференции обсуждались вопросы новых тенденций в текстильной отрасли, развития международных текстильных технологий, сертификации и цифрового маркетинга, научных исследований в разработке «умного» текстиля.

На выставке текстильной продукции и модной индустрии Global Textile Days Tashkent-2019, где демонстрировались достижения и инновации лидеров текстильной промышленности стран Центральной Азии и мира – всего порядка 160 компаний из 10 стран, Беларусь представил Оршанский льнокомбинат.

В ходе встречи Т. Лугиной с председателем Ассоциации «Узтекстильпром» Илхомом Хайдаровым намечены перспективы торгово-экономического сотрудничества, выработан алгоритм выполнения «Дорожной карты» по развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном.

Стороны отметили, что ранее достигнутые договоренности в целом выполняются: активно сотрудничают с предприятиями Узбекистана «Оршанский льнокомбинат», «Камволь», «Конте Спа», «Милавица», «Cвiтанак» и другие. Прорабатывается возможность открытия фирменных магазинов белорусских предприятий в Узбекистане.

По итогам переговоров подписан план мероприятий на 2019-2020 годы по реализации меморандума о взаимопонимании между концерном «Беллегпром» и Ассоциацией «Узтекстильпром», включающий меры по активизации сотрудничества предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности Беларуси и Узбекистана.