Делегация Главного таможенного управления КНР во главе с заместителем директора таможни Нинбо Чаоян Чжу прибыла в Беларусь для проведения выездной инспекции белорусских производителей жома сахарной свеклы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, делегация планирует посетить ОАО «Жабинковский сахарный завод», ОАО «Скидельский сахарный комбинат», ОАО «Городейский сахарный комбинат» и ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». По результатам инспекции запланировано проведение итоговой встречи в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Ранее Минсельхозпрод предоставил послу Беларуси в Китае полномочия на подписание протокола санитарных и фитосанитарных требований для экспорта жома сахарной свеклы из Беларуси в Китай между Главным таможенным управлением КНР и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.