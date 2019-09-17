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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГЛАВНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КНР ПРОИНСПЕКТИРУЕТ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖОМА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
11:22 18.09.2019
Делегация Главного таможенного управления КНР во главе с заместителем директора таможни Нинбо Чаоян Чжу прибыла в Беларусь для проведения выездной инспекции белорусских производителей жома сахарной свеклы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, делегация планирует посетить ОАО «Жабинковский сахарный завод», ОАО «Скидельский сахарный комбинат», ОАО «Городейский сахарный комбинат» и ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». По результатам инспекции запланировано проведение итоговой встречи в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Ранее Минсельхозпрод предоставил послу Беларуси в Китае полномочия на подписание протокола санитарных и фитосанитарных требований для экспорта жома сахарной свеклы из Беларуси в Китай между Главным таможенным управлением КНР и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
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