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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ ПОДДЕРЖИВАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ СОВМЕСТНОЙ В СНГ ДЕКЛАРАЦИИ О ТОРФЯНИКАХ
10:38 18.09.2019

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси поддерживает необходимость принятия в СНГ совместной декларации о торфяниках. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык на V заседании Межгосударственного экологического совета государств – участников Содружества Независимых Государств (МЭС СНГ), которое проходит 17-18 сентября в Ереване (Армения).

А. Худык выступил с докладом «О реализации обязательств Республики Беларусь в области борьбы с изменением климата». В своем выступлении министр подчеркнул, что Беларусь придерживается комплексного подхода в борьбе с изменением климата. Одним из направлений государственной политики в указанной сфере является сохранение болот, которое рассматривается как одно из наиболее перспективных и экономически эффективных направлений, способствующих решению проблемы изменения климата. К настоящему времени в Беларуси накоплен значительный опыт в области экологической реабилитации нарушенных торфяников.

«Минприроды Беларуси всецело поддерживает необходимость принятия совместной декларации о торфяниках, как платформы сотрудничества государств-участников многосторонних природоохранных соглашений. На наш взгляд, привлечение внимания к этому вопросу является очень своевременным шагом, поскольку торфяники являются наиболее мощным генератором сокращения выбросов СО2, сопоставимого эффекта сокращения выбросов не дает ни одно из природоохранных мероприятий – ни сокращение объемов потребления ископаемого топлива, ни лесовосстановление. При этом восстановление торфяников демонстрирует эффект уже в краткосрочной перспективе – по прошествии менее чем 5 лет!», - подчеркнул министр в своем докладе.

А. Худык отметил, что Беларусь готова присоединиться к совместной декларации о торфяниках и предложил принять конференцию высокого уровня по торфяникам в Беларуси, в которой примут участие представители государств-участников соответствующих многосторонних конвенций и международных агентств.

«В рамках данного мероприятия страны и агентства смогли бы оценить степень синергии международных многосторонних природоохранных соглашений, которые в той или иной степени касаются торфяников, выработать конкретные совместные шаги по воплощению декларации в действие, предложить финансовые механизмы, которые способствовали бы сохранению и восстановлению торфяников и сокращению на этой основе выбросов парниковых газов», - сказал министр.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды, в ходе V заседания МЭС СНГ рассматривается широкий круг вопросов, связанных с обеспечением природоохранной деятельности. Государства – участники МЭС СНГ обсуждают опыт работы в таких областях как обращение с отходами, унификация методов расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, реализация государственной экологической политики и др.
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