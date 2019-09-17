В Беларуси будут делать все для дальнейшего развития отношений с Соединенными Штатами Америки. Об Александр Лукашенко заявил 17 сентября на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом.

"Что касается наших с вами отношений, вы очень хорошо знаете и осведомлены о том, что это не единственный сигнал, который мы посылаем руководству США о нормализации отношений. Это ненормально, что в современном мире два государства, которые когда-то воевали на одной стороне против врага, сегодня имеют такие, скажем так, слабые отношения, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Мы будем делать все, чтобы наши отношения развивались".

В свою очередь Дэвид Хэйл отметил важный исторический момент в двусторонних отношениях - намерение восстановить уровень диппредставительства на уровне послов.

"Мы согласны с вами, что то положение вещей неестественно, ненормально. И мы рады, что эта глава оканчивается. Мы закрываем эту главу по причине тех шагов, которые ваша страна и вы лично сделали. Также отмечаем то видение, которое вы приняли на вооружение - большего разнообразия как во внутренних делах, так и в отношениях с внешним миром. Мы очень сильно поддерживаем это видение и сделаем все возможное, чтобы помочь вам на этом пути", - подчеркнул заместитель госсекретаря США.

Он отметил, что США это делают не с целью соревнования с какой-то другой страной, а лишь в целях того, чтобы потенциал двусторонних отношений был реализован в полной мере.

"Нам очень дорог этот регион и мы очень внимательно относимся к угрозам безопасности. Мы также сильно поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси", - сказал Дэвид Хэйл.