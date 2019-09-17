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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЯПОНИЯ ПЛАНИРУЮТ СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННОЙ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ
09:07 18.09.2019
Беларусь и Япония планируют совместное производство инновационной спортивной одежды. Такая договоренность достигнута 17 сентября на расширенной встрече представителей японского бизнеса с руководством концерна «Беллегпром» в преддверии второго Белорусско-японского экономического форума, который пройдет 18 сентября в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Японии, на встрече рассмотрены перспективы расширения поставок товаров легкой промышленности Беларуси в Японию. Представители японского бизнеса также посетили ОАО «Камволь» и ОАО «Элема».
По итогам встреч достигнута договоренность о начале совместной работы по подготовке к проведению презентации белорусской легкой промышленности в Токио и Сендае.
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