Беларусь и Япония планируют совместное производство инновационной спортивной одежды. Такая договоренность достигнута 17 сентября на расширенной встрече представителей японского бизнеса с руководством концерна «Беллегпром» в преддверии второго Белорусско-японского экономического форума, который пройдет 18 сентября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Японии, на встрече рассмотрены перспективы расширения поставок товаров легкой промышленности Беларуси в Японию. Представители японского бизнеса также посетили ОАО «Камволь» и ОАО «Элема».

По итогам встреч достигнута договоренность о начале совместной работы по подготовке к проведению презентации белорусской легкой промышленности в Токио и Сендае.