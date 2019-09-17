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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ШВЕДСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ИЗУЧАЮТ ИНВЕСТКЛИМАТ БЕЛАРУСИ
17:43 17.09.2019

В Национальном агентстве инвестиций и приватизации 16 сентября прошла встреча с бизнесменами из Швеции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, агентство представило инвестиционный климат и рассказало про потенциал ведения бизнеса в стране. Заместитель директора НАИП Денис Мелешкин презентовал интерактивный портал «Дорожная карта инвестора» и рассказал про проекты в сфере ГЧП, наиболее перспективные инвестиционные проекты и преференциальные режимы.

Бизнесмены из Швеции были заинтересованы особенностями налогообложения, трудовым законодательством, условиями инвестирования в рамках преференциальных режимов.

По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество и поиск путей для организации инвестирования в Беларусь.
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