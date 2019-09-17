В рамках визита в Беларусь министра национального образования Польши Дариуша Пентковского состоялась встреча министра образования Беларуси Игоря Карпенко с польской делегацией.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, стороны обсудили отношения между Беларусью и Польшей в сфере образования, отметив их поступательное и динамичное развитие. Активно развивается межуниверситетское сотрудничество, поддерживаются взаимные обмены делегациями, обучающимися, научными и педагогическими работниками.

Главы ведомств обсудили дальнейшие перспективные направления белорусско-польского сотрудничества, среди которых реализация приоритетных направлений совместной работы, предусмотренных в соглашении между правительством Беларуси и правительством Польши о сотрудничестве в сфере образования; организация (в соответствии с заявками) повышения квалификации учителей белорусского языка и иных учебных предметов, которые изучаются на белорусском языке в Польше, и учителей польского языка и иных учебных предметов, которые изучаются на польском языке в Беларуси; привлечение специалистов к участию в международных форумах, конференциях, семинарах, симпозиумах и иных образовательных мероприятиях, проводимых на территориях Беларуси и Польши, а также для чтения лекций и осуществления преподавательской деятельности в учреждениях высшего образования двух стран; реализация межуниверситетского сотрудничества, в том числе в рамках заключенных договоров, совместных проектов международных программ Евросоюза (Erasmus+, Horizont 2020, Marie Skladovska-Curie и др.).

Во время встречи был затронут вопрос развития молодежных обменов. Отмечено, что в целом активность студентов, научных и педагогических работников по обучению в Польше сохраняется на высоком уровне и обеспечивается главным образом в ходе выполнения совместных проектов в рамках международных программ Erasmus+, Tempus, MOST, программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина». Наиболее активное участие в образовательных проектах с учебными заведениями Польши принимают БарГУ, ГрГУ, БрГТУ, БГУ.

Договорно-правовую основу двустороннего сотрудничества составляет соглашение между правительством Беларуси и правительством Польши о сотрудничестве в сфере образования от 20.07.2016; заключено более 296 прямых договоров о сотрудничестве между учреждениями образования двух стран (в I-II кварталах 2019 г. подписано 9 межуниверситетских договоров).

Во исполнение положений соглашения в Минске 7 декабря 2017 г. состоялись первые заседания двух совместных комиссий ‒ комиссии по вопросам образования польского национального меньшинства в Беларуси и белорусского национального меньшинства в Польше; комиссии экспертов по делам уточнения содержания школьных учебников по истории. Очередное заседание комиссии по вопросам образования польского и белорусского национальных меньшинств состоялось в Варшаве 6 июня 2019 г.

На заседании комиссии рассматривались вопросы образования белорусского национального меньшинства в Польше и польского национального меньшинства в Беларуси, а также организации выездов учащихся из Беларуси в Польшу и из Польши в Беларусь. Польской стороне предложено на следующем заседании комиссии рассмотреть возможность обмена опытом по участию в международном движении WorldSkills. Кроме того, подписан протокол первого заседания комиссии.

Организованы на взаимной основе стажировки преподавателей в области историографии, лингвистики. В июне 2018 г. проведены курсы повышения квалификации и совершенствования языковых компетенций для учителей, которые преподают белорусский язык в Польше, на базе ГУО «Академия последипломного образования». 17-20 сентября 2019 г. будет организован семинар «Актуальные вопросы изучения современного белорусского языка» для учителей белорусского языка из Польши.

С 25 по 29 марта 2019 г. в Могилеве состоялся заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам «Белорусский язык», «Белорусская литература», участие в котором приняли трое учащихся из учреждений общего среднего образования Польши, в которых изучается белорусский язык.

С 25 июля по 3 августа 2019 г. организован отдых детей польских школ, в том числе с изучением белорусского языка (37 детей, 3 сопровождающих лиц), в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок».

Прямое межуниверситетское взаимодействие, как правило, организовано в рамках прямых договоров о сотрудничестве и предусматривает участие на взаимной основе обучающихся и преподавателей в международных образовательных, научных и иных мероприятиях, организацию краткосрочных программ обучения и стажировок, реализацию образовательных и научных проектов и программ (Erasmus+, MOST, Horizont 2020 и др.).

В целях привлечения иностранных граждан принят указ №232 от 12 июня 2018 г. «О грантах на обучение», в соответствии с которым с 2019 г. граждане Польши могут подать заявку на участие в конкурсном отборе для получения грантов на обучение в Беларуси. Развивается англоязычная подготовка специалистов, осуществляются академические и научные обмены, реализуются международные проекты и программы, совместные программы обучения.

Лидеры молодежных организаций, активисты молодежных организаций Польши приглашаются и участвуют на базе учреждения образования «Национальный детский оздоровительно-образовательный центр «Зубренок» в международном молодежном форуме «Дружба без границ». Так, 16-18 августа 2019 г. форум проводился в дни празднования 50-летнего юбилея НДЦ «Зубренок».