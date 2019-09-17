Начальник Белорусской железной дороги (БЖД) Владимир Морозов примет участие в XXVIII Пленарном заседании международной ассоциации «Координационный Совет по Транссибирским перевозкам» (КСТП), которое пройдет 19-20 сентября в Нур-Султане (Казахстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в ходе заседания будут рассмотрены вопросы по грузовым перевозкам и перспективы развития транспортного коридора «Транссиб», а также меры по повышению эффективности контейнерных перевозок в условиях глобальной конкуренции.

К обсуждению проблематики приглашены полномочные представители государственных министерств и ведомств, железнодорожных, судоходных компаний СНГ, Балтии, Европы и Азии, морских портов и компаний, причастных к железнодорожным и морским перевозкам. Всего в заседании примут участие более 250 делегатов из 30 стран.

Традиционно в мероприятии примут участие наиболее влиятельные международные транспортные организации: Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE), ЭСКАТО ООН (UNESCAP), Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Международный союз железных дорог (UIC), Международный комитет по железнодорожному транспорту (CIT), Международная федерация экспедиторских ассоциаций (FIATA).

Решения, которые будут приняты в ходе работы очередного XXVIII Пленарного заседания КСТП, определят задачи КСТП на последующий год в части повышения конкурентоспособности транссибирского маршрута, развития информационных технологий на транспорте и гармонизации международного транспортного права.

Белорусская железная дорога является связующим звеном между Транссибом и железнодорожной сетью стран Восточной и Западной Европы. Сегодня с участием Белорусской железной дороги в сообщении Азия–Европа–Азия перевозки осуществляются по основным евроазиатским коридорам с использованием Транссибирской магистрали: через Забайкальск и Монголию, а также по Трансазиатскому маршруту – через Достык и Алтынколь транзитом через Казахстан.

Большое внимание на дороге уделяется развитию перевозок грузов в контейнерах. За 8 месяцев 2019 года общий объем транспортировки грузов в контейнерах по Белорусской железной дороге составил 459,5 тыс. контейнеров в ДФЭ или 118,2% к аналогичному периоду 2018 года.

Также большое внимание уделяется развитию терминального хозяйства на белорусско-польских пограничных переходах. Объем перевозок контейнеров за 8 месяцев 2019 года в сообщении Восток–Запад–Восток составил 292,9 тыс. контейнеров в ДФЭ, или 111,2% к аналогичному периоду 2018 года.

С целью развития инфраструктуры и увеличения перерабатывающей способности Брестского железнодорожного узла, а также для организации ускоренного пропуска контейнерных поездов в сообщении Восток–Запад–Восток в текущем году завершена модернизация контейнерного терминала на станции Брест-Северный. Это позволит увеличить среднесуточную перерабатывающую способность по перегрузу контейнеров в 1,5 раза, площади хранения контейнеров – в 2 раза.

Особое значение для Белорусской железной дороги имеет развитие экспортных перевозок в Китай. Имеется значительный потенциал в рамках формирования логистики внешнеторговых поставок в сообщении с Белорусско-китайским индустриальным парком «Великий Камень» – совместным проектом Беларуси и Китая. За 8 месяцев 2019 года объем контейнерных перевозок по Белорусской железной дороге в сообщении Китай-Европа-Китай составил 207,7 тыс. контейнеров в ДФЭ, или 104,7% к аналогичному периоду 2018 года.