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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ БЕЛАРУСИ И ГЕРМАНИИ ОБМЕНЯЮТСЯ ОПЫТОМ В ВОПРОСАХ АРЕНДЫ ГОСНЕДВИЖИМОСТИ И СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ
12:50 17.09.2019

В Государственном комитете по имуществу проходит встреча-семинар «Передача в аренду и эксплуатацию государственного имущества – немецкий опыт в белорусском контексте» с представителями Общества по управлению и реализации земель (BVVG) Германии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомимуществе, встреча проводится в рамках изучения опыта зарубежных стран с целью совершенствования арендных отношений в современных условиях в соответствии с комплексом мер по реализации первого этапа Стратегии развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года (приложение к Государственной программе «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета министров Беларуси №149 от 23 февраля 2016 г.).

От немецкой стороны во встрече принимают участие менеджер проектов международного отдела BVVG Кристоф Гильген, юрист BVVG Герхард Лудден и представитель Федерального агентства по управлению недвижимым имуществом (BimA) Лутц Ляйде.

Программой встречи запланированы выступления белорусских и немецких экспертов по следующим темам: «Правовые рамочные условия передачи в аренду и эксплуатацию государственного имущества»; «Сдача в аренду жилых, производственных помещений, а также объектов служебной недвижимости»; «Передача в аренду и пользование государственных сельхозземель».
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