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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ И РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНТЕГРИРУЮТ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
10:10 17.09.2019

Беларусь и Россия подпишут на следующей неделе Дорожную карту, регламентирующую процесс завершения интеграции между российскими и белорусскими системами электронной сертификации грузов. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшейся 16 сентября в Москве встречи замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Ивана Смильгиня с заместителями руководителя Россельхознадзора Николаем Власовым и Константином Савенковым.

Как сообщает сайт Россельхознадзора, принято также решение о запуске с 1 октября 2019 года пилотного проекта по сопровождению животноводческих товаров, следующих из России в Беларусь, электронными ветеринарными сертификатами. В ближайшее время белорусская сторона направит в Россельхознадзор перечень товарных групп, которые будут задействованы в пилотном проекте.

В переходный период обмен документами на согласованный список продукции будет осуществляться в электронном виде, однако дополнительно грузы будут сопровождаться ветеринарным сертификатом, распечатанным на бланке без степеней защиты.
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