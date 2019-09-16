|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ И РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНТЕГРИРУЮТ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
10:10 17.09.2019
Беларусь и Россия подпишут на следующей неделе Дорожную карту, регламентирующую процесс завершения интеграции между российскими и белорусскими системами электронной сертификации грузов. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшейся 16 сентября в Москве встречи замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Ивана Смильгиня с заместителями руководителя Россельхознадзора Николаем Власовым и Константином Савенковым.
Как сообщает сайт Россельхознадзора, принято также решение о запуске с 1 октября 2019 года пилотного проекта по сопровождению животноводческих товаров, следующих из России в Беларусь, электронными ветеринарными сертификатами. В ближайшее время белорусская сторона направит в Россельхознадзор перечень товарных групп, которые будут задействованы в пилотном проекте.
В переходный период обмен документами на согласованный список продукции будет осуществляться в электронном виде, однако дополнительно грузы будут сопровождаться ветеринарным сертификатом, распечатанным на бланке без степеней защиты.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 16.09.2019
Курсы в банках
на 17.09.2019
Конвертация в банках
на 17.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте