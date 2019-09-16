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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И СЕРБИИ В ТОРГОВОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ОБСУЖДЕНО НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
09:12 17.09.2019
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и посол Сербии в Республике Беларусь Велько Ковачевич обсудили сотрудничество двух стран в торгового-экономической сфере.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 16 сентября в Минске встрече стороны также обсудили взаимодействие Сербии и Беларуси в международных организациях, в том числе сотрудничество в рамках двух крупнейших на континенте экономических интеграционных объединений – ЕС и ЕАЭС.
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