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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПОДДЕРЖИВАЕТ РАЗВИТИЕ ГЧП В БЕЛАРУСИ
16:51 16.09.2019

Вопросы, касающиеся реализации как текущих проектов инфраструктуры и консультационных проектов Всемирного банка, так и приоритетных направлений дальнейшего взаимодействия обсуждались в ходе визита 9-13 сентября группы специалистов Всемирного банка в Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, группа специалистов Всемирного банка посетила Минск в рамках реализации проекта технической помощи в рамках Программы в поддержку развития частного сектора в Беларуси, финансируемой за счет средств трастового фонда ЕС.

В ходе визита группа специалистов Всемирного банка провела встречи с представителями этих органов, а также с другими заинтересованными лицами из государственного и частного секторов, такими как Минский облисполком, Министерство ЖКХ, Министерство здравоохранения, Банк развития, Минский горисполком.

Так, по итогам встречи Минский облисполком выразил свою готовность взаимодействовать с консультантами Всемирного банка и НАИП, оказывая всевозможное содействие для успешного завершения проекта по строительству трех дошкольных учреждений в регионах Минской области, а также выразил свои пожелания в реализации других социально ориентированных проектов по механизму ГЧП. Действующий портфель Всемирного банка в Минской области включает в себя реализацию ряда проектов в сфере образования и жилищно-коммунального хозяйства на сумму 85 млн долларов.

«Минская область рассчитывает и дальше проводить взвешенную политику, которая будет базироваться как на внутренних интересах нашего региона и страны, так и на приоритетах Всемирного банка», – сказал заместитель председателя Минского облисполкома Николай Рогащук.

С Министерством здравоохранения и Министерством ЖКХ достигнуты договоренности по перспективным направлениям развития ГЧП в соответствующих сферах и определены потенциальные проекты, которые могут быть реализованы в формате ГЧП.
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