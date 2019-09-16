Делегация Беларуси во главе с заместителем министра энергетики Михаилом Михадюком принимает участие в 63-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, которая 16 сентября открылась в Венском международном центре.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, в составе делегации представители Госатомнадзора МЧС, МИД, ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» НАН Беларуси, государственного предприятия «Белорусская АЭС».

Генеральная конференция МАГАТЭ продлится до 20 сентября 2019 г. В ходе пленарных заседаний и тематических секций будут обсуждены актуальные вопросы современного состояния и задач на перспективу мировой ядерной энергетики: ядерная и радиационная безопасность, физическая ядерная безопасность, укрепление деятельности Агентства в области технического сотрудничества и другие.

Во все дни работы генеральной конференции в штаб-квартире МАГАТЭ будет представлен стенд Беларуси, который проинформирует участников форума о готовности национальной ядерной инфраструктуры к эксплуатации Белорусской АЭС.