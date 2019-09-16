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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ЕЩЕ ВЕРНУТСЯ К ВОПРОСУ О КОМПЕНСАЦИЯХ ЗА НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР В НЕФТЯНОЙ СФЕРЕ - ЛУКАШЕНКО
14:05 16.09.2019

Беларусь и Россия еще вернутся к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере. Об этом Александр Лукашенко заявил 16 сентября на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько.

Александр Лукашенко отметил, что проводимый Россией налоговый маневр в нефтяной сфере привел к уменьшению поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты. В этой связи он поинтересовался, какие шаги предпринимает таможенный комитет для компенсации потерь.

"Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи. Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими последствиями. Это мы с президентом России не единожды обсуждали. Думаю, в ближайшее время нам, утверждая программу совместных действий, придется вернуться и к этому вопросу", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

В ГТК рассчитывают, что в целом по итогам года поступления превысят прошлогодний показатель. Значит, отметил Лукашенко, удалось найти направления, которые позволили компенсировать потери.

"Мы ни в коем случае не должны ни наклониться, ни упасть. Мы должны выдержать понижение этих пошлин и наших доходов и выдержать этот налоговый маневр, - подчеркнул он. - Мы, конечно, будем искать и по линии "Белнефтехима" выход из этого положения. Но таможня здесь должна решить свои задачи, которые будут стоять перед ней".

Как сообщил Юрий Сенько, таможенная служба в целом выполняет задачи по обеспечению наполнения республиканского бюджета, созданию необходимых условий для работы бизнеса при должном уровне контроля на границе и внутри страны, расширению международного сотрудничества.

"На сегодня мы констатируем увеличение количества потоков, которые идут через наши участки границы. Это стало возможным благодаря тому, что расширяется инфраструктура, используются информационные технологии, - сказал Юрий Сенько. - Мы создаем условия, и через нас едут. У нас оформляется около 6 тыс. грузовиков ежесуточно, легкового транспорта - 17 тыс. Ежесуточно пересекают границу 73 тыс. физических лиц".
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