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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» И АВСТРАЛИЙСКАЯ PATEL GROUP ПРОРАБОТАЮТ ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА СУММУ СВЫШЕ 100 МЛН ДОЛЛАРОВ
11:06 16.09.2019

СЭЗ «Гродноинвест» и австралийская компания Patel Group подписали соглашение о сотрудничестве и достигли договоренности о проработке инвестиционных проектов на сумму свыше 100 млн долларов США. Подписание состоялось в рамках Международного бизнес-форума и выставки «Еврорегион «Неман-2019», которые прошли 12-14 сентября в Гродно.

Как сообщает сайт СЭЗ, также проводились B2B-переговоры с участием резидентов СЭЗ.

В этом году в секции СЭЗ «Гродноинвест» приняло участие рекордное число экспертов, которые обсудили инвестиционный и экспортный потенциал Беларуси и Гродненской области.

Республиканская универсальная выставка «Еврорегион «Неман» и Международный бизнес-форум уже стали важной частью жизни делового сообщества Гродненской области. 27 резидентов СЭЗ «Гродноинвест» из различных отраслей промышленности продемонстрировали свои новые продукты, провели рекламные и маркетинговые компании. Они традиционно заняли существенную долю экспонентов выставки, ведь четверть всего промышленного производства региона приходится на резидентов СЭЗ.

Особо следует отметить Международный бизнес-форум и секцию СЭЗ «Гродноинвест» на тему привлечения инвестиций в Гродненскую область и развития конкурентоспособности продукции, расширения географии экспорта. Представители 10 стран обсудили ключевые темы инвестиционной политики, реализации международных и региональных проектов в различных отраслях экономики. В рамках первой тематической панели, которая была посвящена привлечению ПИИ в Гродненскую область выступили эксперты из различных сфер деятельности.

В ходе второй тематической панели эксперты обсудили повышение конкурентоспособности отечественных предприятий и выход на новые экспортные рынки. Евгения Бунос, директор компании «Франс Групп», рассказала об эффективных инструментах внешнеэкономической деятельности. С момента основания «Франс Групп» в 2010 году эксперты компании реализовали десятки проектов в B2B- и B2G-сегментах на рынках стран ЕАЭС и Балтии совместно с частными и государственными организациями Франции и Западной Дмитрий Сухина, коммерческий директор консалтинговой компании «Здесь и Сейчас», рассказал об оптимизации внутренних процессов компаний, с какими проблемами сталкиваются белорусские производители в реализации бизнес-стратегий.
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