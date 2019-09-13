ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


УСЛОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ГОСЗАКУПКАХ В БЕЛАРУСИ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В НЦМ
10:15 16.09.2019

Условия и возможности участия российских предприятий в государственных закупках в Беларуси обсуждались на встрече директора Национального центра маркетинга с торговым представителем России в Беларуси Юрием Золотаревым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМиКЦ, стороны обсудили совместные действия по развитию белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества.

Ю. Золотарев отметил, что в настоящий момент правительство Российской Федерации дает целевую установку на поддержку несырьевого экспорта, а также на создание совместных российско-белорусских производств для продвижения на рынки третьих стран.

В. Садохо поддержал это направление сотрудничества и привел в качестве положительного примера опыт таких предприятий, как БелАЗ, МАЗ, МТЗ, где техника имеет наполовину белорусские и российские комплектующие.

В ходе встречи была проведена ознакомительная презентация услуг Национального центра маркетинга.

Достигнуты договоренности о проработке возможностей Национального центра маркетинга по оказанию содействия российским компаниям при выходе на белорусский рынок и предоставлению информации в торговое представительство для дальнейшего информирования российских деловых кругов, а также об организации деловых миссий российских компаний в Беларусь при поддержке Национального центра маркетинга.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.09.2019
валюта курс
EUR 2.2768
USD 2.0511
RUB 3.1859
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2768 -0.0089
USD 2.0511 -0.0238
RUB 3.1859 +0.0042
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2600 2.2680
USD 2.0400 2.0480
RUB 3.1820 3.2050
подробнее

Конвертация в банках
на 16.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1040 1.1100
EUR/RUB 70.5500 71.2000
USD/RUB 63.6500 64.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте