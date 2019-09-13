Условия и возможности участия российских предприятий в государственных закупках в Беларуси обсуждались на встрече директора Национального центра маркетинга с торговым представителем России в Беларуси Юрием Золотаревым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМиКЦ, стороны обсудили совместные действия по развитию белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества.

Ю. Золотарев отметил, что в настоящий момент правительство Российской Федерации дает целевую установку на поддержку несырьевого экспорта, а также на создание совместных российско-белорусских производств для продвижения на рынки третьих стран.

В. Садохо поддержал это направление сотрудничества и привел в качестве положительного примера опыт таких предприятий, как БелАЗ, МАЗ, МТЗ, где техника имеет наполовину белорусские и российские комплектующие.

В ходе встречи была проведена ознакомительная презентация услуг Национального центра маркетинга.

Достигнуты договоренности о проработке возможностей Национального центра маркетинга по оказанию содействия российским компаниям при выходе на белорусский рынок и предоставлению информации в торговое представительство для дальнейшего информирования российских деловых кругов, а также об организации деловых миссий российских компаний в Беларусь при поддержке Национального центра маркетинга.