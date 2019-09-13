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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНИСТР СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ РСС В НУР-СУЛТАНЕ
09:07 16.09.2019

Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган примет участие в заседании Совета глав Администраций связи (АС) Регионального содружества в области связи (РСС) и Координационного совета государств-участников СНГ по информатизации при РСС (КСИ), которое пройдет 16-17 сентября в Нур-Султане (Казахстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, в ходе Юбилейного 55/25-го совместного заседания Совета глав АС РСС и КСИ планируется рассмотреть ряд актуальных вопросов состояния и дальнейшего развития регионального и международного сотрудничества в области связи и информатизации в рамках РСС, в числе которых вопросы сотрудничества в достижении Целей в области устойчивого развития в странах участников РСС, обмена практическим опытом по развитию и внедрению технологии 5G, перспективных направлений в области цифрового развития, кибербезопасности, а также мер, принимаемых АС РСС по борьбе с фродом (мошенничеством) на сетях связи.

Также будут обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия, связанные с подготовкой к предстоящим крупнейшим мероприятиям Международного союза электросвязи и Всемирного почтового союза – специализированных учреждений ООН, в числе которых Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) и Ассамблея радиосвязи 2019 года (АР-19), Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи 2020 года (ВАСЭ-20), Всемирная конференция по развитию электросвязи 2021 года (ВКРЭ-21), Региональный Стратегический форум Всемирного почтового союза (далее – ВПС), а также третий Чрезвычайный Конгресс ВПС.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы подготовки и реализации актуальных документов по линии РСС и СНГ, в том числе разработки Концепции сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области цифрового развития и Плана первоочередных мероприятий по ее реализации, подготовки проекта Стратегии Экономического развития СНГ на период до 2030 года и Соглашения об информационном взаимодействии государств –участников Содружества Независимых Государств в области цифрового развития, а также выполнения Стратегии сотрудничества государств – участников СНГ в построении и развитии информационного общества на период до 2025 года» и Плана действий по ее реализации на период до 2025 года и другие.

Планируется провести рабочие встречи и консультации с руководителями отраслевых регуляторов государств-участников РСС по развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества в области связи и информатизации, в том числе в рамках совместного участия в деятельности интеграционных объединений – Союзного государства, Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

Министерство связи и информатизации Беларуси является полноправным членом РСС с 1991 года, КСИ – с 2004 года.

РСС является международной организацией с функциями межгосударственного координирующего органа СНГ в области электрической и почтовой связи, а также имеет статус наблюдателя в Международном союзе электросвязи (МСЭ) и Всемирном почтовом союзе (ВПС), а также взаимодействует с международными и региональными организациями, активно принимает участие в конференциях, форумах. Совет глав администраций связи – участников Регионального содружества в области связи является высшим органом управления РСС.
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