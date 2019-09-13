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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ ПРЕЗЕНТОВАН НА ФОРУМЕ В ЦИНДАО
15:05 13.09.2019

Заместитель министра экономики Елена Перминова подписала с Китайской ассоциацией по торговле услугам меморандум о сотрудничестве в реализации мероприятий по наращиванию потенциала торговли услугами в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, в рамках проходившего 9-12 сентября в Циндао (КНР) форума белорусская делегация в составе представителей Минэкономики, Минсельхозпрода, концернов «Беллегпром» и «Белгоспищепром», РУП «Белтаможсервис» и РУП «Белпочта» презентовала экспортный потенциал белорусских предприятий, ознакомилась с основными понятиями и тенденциями развития трансграничной электронной торговли в Китае, особенностями работы платформ электронной торговли, обменялись опытом в области инструментов выхода белорусских предприятий на китайский рынок через электронную торговлю. В ходе посещения пилотной бондовой зоны электронной коммерции Циндао белорусская сторона изучила возможности и алгоритмы работы отечественных производителей на китайских площадках электронной торговли.

Заместитель министра также приняла участие во встречах посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого с секретарем партийного комитета Циндао Ван Цинсянем и руководством Народного правительства Циндао. Стороны обсудили возможности создания новых точек роста межрегионального сотрудничества, в частности вопросы дальнейшего наращивания товарооборота между двумя странами, экспорта белорусских товаров, туристических услуг, услуг в сфере образования, возможность открытия прямого авиарейса Минск–Циндао и строительства в Орше детской школы с изучением китайского языка.

13 сентября в Пекине Елена Перминова провела встречи с представителями руководства ряда департаментов Министерства коммерции КНР по конкретным направлениям торгово-экономического сотрудничества, заместителем директора Государственного агентства международного развития и сотрудничества Дэн Боцзинем – по новым проектам технико-экономической помощи и директором Управления международного сотрудничества при Минкоммерции Ли Сиаобинем – по вопросам реализации приоритетных проектов «Национальный футбольный стадион» и «Бассейн международного стандарта».

От имени Минэкономики был подписан меморандум о сотрудничестве в целях развития индустриального парка «Великий камень» с Государственным агентством по международному развитию и сотрудничеству, а также приемно-сдаточный акт по проекту международной технической помощи КНР «Строительство жилого арендного комплекса на территории Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».
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