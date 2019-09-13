Предприниматели Финляндии заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими металлообрабатывающими компаниями. Это было отмечено во время визита 12 сентября представителей финских компаний в свободную экономическую зону «Минск».

Как сообщает сайт СЭЗ, с этой целью представители делегации посетили 3 предприятия-резидента СЭЗ «Минск»: «Алютех Воротные системы», «АлюминТехно» и «Стальколор». В ходе посещения провели переговоры с руководством компаний, рассмотрели перспективы сотрудничества, ознакомились с производством.

Во время переговоров в администрации СЭЗ «Минск» стороны обсудили особенности и преимущества ведения бизнеса в СЭЗ «Минск», вопросы сотрудничества с действующими предприятиями-резидентами, перспективы организации новых производств.