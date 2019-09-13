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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ФИНСКИЙ БИЗНЕС ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БЕЛОРУССКИМИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ
14:15 13.09.2019
Предприниматели Финляндии заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими металлообрабатывающими компаниями. Это было отмечено во время визита 12 сентября представителей финских компаний в свободную экономическую зону «Минск».
Как сообщает сайт СЭЗ, с этой целью представители делегации посетили 3 предприятия-резидента СЭЗ «Минск»: «Алютех Воротные системы», «АлюминТехно» и «Стальколор». В ходе посещения провели переговоры с руководством компаний, рассмотрели перспективы сотрудничества, ознакомились с производством.
Во время переговоров в администрации СЭЗ «Минск» стороны обсудили особенности и преимущества ведения бизнеса в СЭЗ «Минск», вопросы сотрудничества с действующими предприятиями-резидентами, перспективы организации новых производств.
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