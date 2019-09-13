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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВОЗМОЖНОСТИ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» ПРЕЗЕНТОВАНЫ НЕМЕЦКОМУ БИЗНЕСУ В БОННЕ
13:43 13.09.2019

СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» 12 сентября в Бонне (Германия) презентовала возможности индустриального парка «Великий камень» немецкому бизнесу.

Как сообщает сайт парка, представители «Великого камня» рассказали о преимуществах ведения бизнеса в индустриальном парке по сравнению с Германией или другими аналогичными площадками в регионе. Особый акцент был сделан на свободный доступ на Евразийский рынок, наличие транспортно-инженерной инфраструктуры в парке, преференциях, позволяющих увеличивать конкурентоспособность конечного продукта за счет льгот, экономии на заработной плате и отчислениях в 2-5 раз, сниженных тарифов на энергоресурсы в 3-3,7 раза, комплексном обслуживании и прочее.

Особый интерес немецкого бизнеса вызвала информация о формирующемся в индустриальном парке кластере автокомпонентов. В «Великом камне» уже реализуются проекты по производству суперконденсаторов, дизельных двигателей, коробок передач, автостекол, композитных автокомпонентов, устройств наземной навигации, ЛИДАРов и других товаров. Такая продукция востребована производителями как традиционных видов машин и техники, так и новых электромашин и беспилотного транспорта.

Аналогичные встречи в этом году состоялись в Гамбурге, Ганновере, Франкфурте-на-Майне, Риме, Лондоне, Женеве, Цюрихе, Барселоне, Люксембурге, Крынице-Здруй.

Как результат – увеличивается осведомленность в Европе о возможностях парка и растет число европейских резидентов. Только в июле 2019 года 4 из 11 новых резидентов пришли из Швейцарии, Израиля, Эстонии и Литвы. Общее число европейских компаний возросло до 11 из 7 государств.

До конца года «Великий камень» представит свои возможности в Дюссельдорфе, Штутгарте, Цюрихе, Вене, Брюсселе, Амстердаме, Варшаве, Праге, Брно и других городах Европы.
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