Десятое совещание уполномоченных правительств Беларуси и Украины по выполнению межправительственного соглашения о совместном использовании и охране трансграничных вод состоялось в Пинске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, стороны обсудили выполнение правил эксплуатации Белоозерской водопитательной системы Днепро-Бугского канала (Белоозерская ВПС); ход разработки научного обоснования по определению степени зарастания, явлений эвтрофикации, а также изучения гидрологического и гидробиологического режима систем озер Святое-Волянское-Белое; целесообразность реализации проекта по перераспределению стока в водотоках Чернобыльской зоны; результаты предварительной оценки воздействия планировавшегося размещения ГЭС на реке Днепр на гидрологический режим и результаты мониторинга поверхностных и подземных вод в районе месторождения «Хотиславское».

В ходе международных встреч отмечено, что несмотря на маловодность 2018-2019 годов, благодаря совместной и слаженной работе по эксплуатации Белоозерской ВПС, диапазон колебаний уровней воды, зафиксированных гидрологическими постами, наблюдался в согласованных пределах, указанных в Правилах эксплуатации Белоозерской ВПС, что позволило обеспечить ее оптимальное функционирование с учетом интересов двух сторон.

Стороны проинформировали о проведении текущих проектных и строительных работ на водохозяйственных объектах в бассейнах трансграничных рек и приграничных районах Украины и Беларуси, направленных на защиту населенных пунктов и сельскохозяйственных земель от паводков в наиболее паводкоопасных районах. Компетентными органами сторон подготовлен План сотрудничества между водохозяйственными организациями приграничных территорий Украины (Волынская, Житомирская, Ровенская области) и Беларуси (Брестская область) на 2020 год.

Установлено, что, в целом состояние водной экосистемы на трансграничных участках поверхностных вод было стабильным и благополучным. Отмечено, что результаты совместных измерений являются сопоставимыми и корректными и являются основанием для взаимного доверия к данным систематических наблюдений в рамках национальных программ мониторинга за состоянием вод.

Обмен оперативной и режимной гидрологической информацией ведется в полном объеме и в сроки, обусловленные Регламентом о сотрудничестве между Беларусью и Украиной по гидрометеорологии.

Стороны (с выездом на место) рассмотрели результаты мониторинга поверхностных и подземных вод в районе месторождения «Хотиславское». Анализ данных наблюдений за 2018 г. показал, что при продолжающейся отработке по планам горных работ ІІ очереди месторождения «Хотиславское», на прилегающих территориях гидролого-гидрогеологическая обстановка остается стабильной, негативные изменения в окружающей среде отсутствуют, а режим подземных и поверхностных вод закономерно подчинен сезонным климатическим условиям. По состоянию на август 2019 г. эксплуатация карьера II очереди месторождения «Хотиславское» влияния на режим поверхностных и подземных вод прилегающих территорий не оказывает.

Одновременно украинская сторона просила рассмотреть возможность организации посещения для представителей местной власти и общественности месторождения «Хотиславское» с целью исключения существующих мнений о возможном влиянии данного объекта на режим поверхностных и подземных вод.

Также стороны проинформировали о развитии управления водными ресурсами, включая соответствующие изменения национального законодательства в области охраны и использования вод, в том числе направленные на его гармонизацию с законодательством ЕС.

В ходе данных международных встреч уполномоченными правительств подписан новый технический протокол об обмене информацией о качестве поверхностных и подземных трансграничных вод между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Государственным агентством водных ресурсов Украины, а также согласована программа наблюдений, анализа и оценки состояния трансграничных вод, изменения их качества.

Эти документы направлены на расширение области совместных наблюдений за состоянием поверхностных и подземных вод, в частности, дополнен перечень:

гидрохимических, гидробиологических, гидроморфологических и радиационных показателей для проведения наблюдений за состоянием трансграничных поверхностных вод.

Оговорены случаи и порядок обмена оперативной информацией, случаи выявления при проведении мониторинга поверхностных вод и радиационного мониторинга на трансграничных участках рек превышения одного или нескольких пороговых значений. Однако для гидробиологических и гидроморфологических показателей, а также для подземных вод такие пороговые значения (критерии чрезвычайной ситуации) необходимо разработать дополнительно, после проведения совместных исследований.

В ходе заседания утвержден планы работы рабочих групп на 2020 год, а также составы рабочих групп, действующих в рамках соглашения.

По предложению украинской стороны уполномоченными правительств принято решение провести одиннадцатое совещание в сентябре 2020 г. в Киеве (Украина).