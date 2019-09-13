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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РСТО И TURSAB ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
12:50 13.09.2019
Республиканский союз туристических организаций и Ассоциация турецких туристических агентств (TURSAB) 12 сентября в Анталье (Турция) в рамках совместной белорусско-турецкой встречи по туризму подписали меморандум о сотрудничестве.
«Подписание данного меморандума имеет стратегическое значение. Достигнуто соглашение о дальнейших встречах двух союзов – как в штаб-квартире TURSAB в Стамбуле, так и в Минске. Мы уверены, что наше сотрудничество будет укрепляться – с целью обмена опытом в профессиональной деятельности и взаимного увеличения турпотоков – как из Беларуси в Турцию, так и из Турции в Беларусь», - сказал председатель совета Союза Иван Чура.
Как сообщает сайт РСТО, также в ходе мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Республиканским союзом туристической индустрии Беларуси и Федерацией отельеров Турции (TUROFED).
Белорусская сторона на этом мероприятии была представлена Министерством спорта и туризма, профильными союзами – РСТО и РСТИ, а также объектами инфраструктуры – такими, как «Президент Отель» и туристический комплекс «Красный Бор», которые приняли участие в B2B встрече.
TURSAB – это влиятельное объединение туристических компаний Турции. Согласно действующему в Турции закону, каждое турецкое туристическое агентство, а также каждый туроператор должны быть членами TURSAB. Принадлежность к этой ассоциации – гарантия качества и профессионализма компании.
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