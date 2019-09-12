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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
12:07 13.09.2019
В Минске 11-13 сентября проходит 16-е заседание белорусско-китайского координационного комитета по сотрудничеству в области вооружений и военной техники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, 12 сентября прошла встреча председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко с заместителем начальника Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального Военного Совета КНР генерал-лейтенантом Лю Шэном, в ходе которой стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества, а также подвели итог работы экспертной группы и акцентировали внимание на наиболее важных вопросах повестки заседания координационного комитета.
Открывая 16-е заседание координационного комитета, председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко отметил, что особый, стратегический характер отношений между двумя странами выстраивается последовательно и динамично по всей структуре взаимодействия, в том числе и в военно-технической сфере, в рамках которой страны вышли на оптимальную схему взаимодействия от поставок продукции военного назначения в интересах двух стран до совместных разработок и производства высокотехнологичной продукции.
В свою очередь руководитель китайской части координационного комитета генерал-лейтенант Лю Шэн провел всесторонний и содержательный анализ результатов военно-технического сотрудничества двух стран, дал высокую оценку достигнутым успехам в этой области и подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество является важным показателем стратегического партнерства Беларуси и Китая, имеет крепкий политический фундамент и развивается на принципах взаимовыгодного доверия.
«Оборонно-промышленные комплексы Китая и Беларуси каждый в отдельности имеют свои преимущества и в целом взаимодополняют друг друга, имеют хороший потенциал и перспективы для дальнейшего развития», - отметил Лю Шэн.
В ходе заседания координационного комитета стороны обсудили результаты выполнения договоренностей, достигнутых в ходе проведения 15-го заседания координационного комитета, прошедшего в июне 2018 г. в Пекине, отметив, что за отчетный период уже выполнен или находится в стадии завершения ряд важных и технологически сложных проектов.
Стороны также определили перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества.
Кроме того, в ходе заседания подписан ряд коммерческих контрактов. Китайская делегация в рамках визита также посетила ряд предприятий системы Госкомвоенпрома.
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