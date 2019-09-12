Беларусь безвозмездно отправит в Венесуэлу лекарства на 442 тысячи рублей. Об этом говорится в постановлении Совета министров №613 от 11 сентября 2019 г., опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, Министерству здравоохранения поручено обеспечить отпуск на безвозмездной основе и оформление лекарственных средств 35 наименований для оказания помощи Венесуэле. Среди них мази, таблетки, растворы для инъекций в ампулах, глазные капли.

Ответственным за отпуск лекарств определено РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром».

Белорусской торгово-промышленной палате поручено на безвозмездной основе оказать содействие Минздраву в оформлении сертификатов свободной продажи на лекарственные средства для предоставления Венесуэле.

Министерство транспорта и коммуникаций обеспечит доставку лекарств в Венесуэлу. Министерство иностранных дел окажет содействие в передаче в установленном порядке лекарственных средств.

Концерн «Белнефтехим» выделит средства РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» организациям Минтранса для возмещения стоимости транспортных и логистических услуг, связанных с доставкой лекарственных средств в Венесуэлу.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.