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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНТРАНС БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
11:19 13.09.2019
Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси принимает участие в VIII Всероссийской конференции «Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму», которая проходит 11-13 сентября в Казани.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, на конференции общение проходит на заседаниях четырех секций по видам транспорта с практическими занятиями на объектах транспортной инфраструктуры, пленарном заседании с докладами и обсуждением наиболее актуальных отраслевых вопросов.
В частности, 12 сентября прошли отраслевые секции по обсуждению вопросов совершенствования транспортной безопасности на объектах инфраструктуры и оптимизации затрат на ее обеспечение.
«По итогам проведенных консультаций с российскими коллегами планируется выйти к подписанию межправительственного соглашения, регулирующего вопросы взаимодействия сторон по обеспечению транспортной безопасности, в течение полугода», - отметил в ходе мероприятия начальник управления научно-технической политики и информатизации Минтранса Беларуси Юрий Дубина.
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