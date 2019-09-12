Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси принимает участие в VIII Всероссийской конференции «Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму», которая проходит 11-13 сентября в Казани.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, на конференции общение проходит на заседаниях четырех секций по видам транспорта с практическими занятиями на объектах транспортной инфраструктуры, пленарном заседании с докладами и обсуждением наиболее актуальных отраслевых вопросов.

В частности, 12 сентября прошли отраслевые секции по обсуждению вопросов совершенствования транспортной безопасности на объектах инфраструктуры и оптимизации затрат на ее обеспечение.

«По итогам проведенных консультаций с российскими коллегами планируется выйти к подписанию межправительственного соглашения, регулирующего вопросы взаимодействия сторон по обеспечению транспортной безопасности, в течение полугода», - отметил в ходе мероприятия начальник управления научно-технической политики и информатизации Минтранса Беларуси Юрий Дубина.