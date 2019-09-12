ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНТРАНС БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
11:19 13.09.2019

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси принимает участие в VIII Всероссийской конференции «Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму», которая проходит 11-13 сентября в Казани.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, на конференции общение проходит на заседаниях четырех секций по видам транспорта с практическими занятиями на объектах транспортной инфраструктуры, пленарном заседании с докладами и обсуждением наиболее актуальных отраслевых вопросов.

В частности, 12 сентября прошли отраслевые секции по обсуждению вопросов совершенствования транспортной безопасности на объектах инфраструктуры и оптимизации затрат на ее обеспечение.

«По итогам проведенных консультаций с российскими коллегами планируется выйти к подписанию межправительственного соглашения, регулирующего вопросы взаимодействия сторон по обеспечению транспортной безопасности, в течение полугода», - отметил в ходе мероприятия начальник управления научно-технической политики и информатизации Минтранса Беларуси Юрий Дубина.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.09.2019
валюта курс
EUR 2.2857
USD 2.0749
RUB 3.1817
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2857 -0.0139
USD 2.0749 -0.0096
RUB 3.1817 -0.0063
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2750 2.2780
USD 2.0550 2.0510
RUB 3.1800 3.1870
подробнее

Конвертация в банках
на 13.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1110
EUR/RUB 71.1000 71.7000
USD/RUB 64.2500 64.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте