Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько и генеральный директор Главного таможенного директората Министерства финансов Вьетнама Нгуен Ван Кан обсудили перспективные направления таможенного администрирования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, на состоявшейся 12 сентября встрече обсуждались результаты применяемой таможенными органами Беларуси технологии совершения таможенных операций.

На встрече также приняты соответствующие решения по осуществлению обмена информацией, связанной с таможенными правонарушениями и мошенничеством в торговле, а также статистическими данными двусторонней торговли.

В рамках визита Нгуен Ван Кан ознакомится и с практическим осуществлением деятельности белорусской таможни на примере пункта пропуска «Брузги», расположенного на белорусско-польской границе.