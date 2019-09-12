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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУКОВОДИТЕЛИ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ БЕЛАРУСИ И ВЬЕТНАМА ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ В АДМИНИСТРИРОВАНИИ
10:41 13.09.2019
Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько и генеральный директор Главного таможенного директората Министерства финансов Вьетнама Нгуен Ван Кан обсудили перспективные направления таможенного администрирования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, на состоявшейся 12 сентября встрече обсуждались результаты применяемой таможенными органами Беларуси технологии совершения таможенных операций.
На встрече также приняты соответствующие решения по осуществлению обмена информацией, связанной с таможенными правонарушениями и мошенничеством в торговле, а также статистическими данными двусторонней торговли.
В рамках визита Нгуен Ван Кан ознакомится и с практическим осуществлением деятельности белорусской таможни на примере пункта пропуска «Брузги», расположенного на белорусско-польской границе.
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