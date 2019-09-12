|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКО-БЕЛЬГИЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА АФРИКАНСКОМ РЫНКЕ ОБСУДЯТ НА БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИИ В АНТВЕРПЕНЕ
10:07 13.09.2019
В рамках комплекса мероприятий «Контактные дни Беларусь-Бельгия» 7 октября в Антверпене (Бельгия) состоится бизнес-конференция «Вместе на рынок Африки».
Мероприятия в сферах торговли, сельского хозяйства, образования, культуры и туризма организованы посольством Беларуси в Бельгии с целью развития торгово-экономического сотрудничества белорусских предприятий с партнерами в странах Европейского союза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, бизнес-конференция предполагает обсуждение возможностей расширения белорусско-бельгийского сотрудничества в сфере совместной работы на рынках африканских стран, налаживание каналов сбыта белорусских товаров в Африке при содействии и посредничестве бельгийского бизнеса.
По информации посольства, благодаря подобному сотрудничеству в ближайшее время планируется осуществление крупных поставок тяжелой техники в Алжир, а также транспортной техники и холодильного оборудования в Центральноафриканскую Республику. С бельгийской стороны в конференции планируется участие представителей бизнеса, имеющих широкую сеть деловых контактов в странах Африки и активно продвигающих белорусские товары на рынки стран региона. Большой интерес для бельгийско-белорусского сотрудничества представляют Алжир, Бурунди, ДРК, Замбия, Кот-д’Ивуар, Марокко, Республика Конго, Тунис, Уганда, ЦАР.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 12.09.2019
Курсы в банках
на 13.09.2019
Конвертация в банках
на 13.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте