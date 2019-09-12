В рамках комплекса мероприятий «Контактные дни Беларусь-Бельгия» 7 октября в Антверпене (Бельгия) состоится бизнес-конференция «Вместе на рынок Африки».

Мероприятия в сферах торговли, сельского хозяйства, образования, культуры и туризма организованы посольством Беларуси в Бельгии с целью развития торгово-экономического сотрудничества белорусских предприятий с партнерами в странах Европейского союза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, бизнес-конференция предполагает обсуждение возможностей расширения белорусско-бельгийского сотрудничества в сфере совместной работы на рынках африканских стран, налаживание каналов сбыта белорусских товаров в Африке при содействии и посредничестве бельгийского бизнеса.

По информации посольства, благодаря подобному сотрудничеству в ближайшее время планируется осуществление крупных поставок тяжелой техники в Алжир, а также транспортной техники и холодильного оборудования в Центральноафриканскую Республику. С бельгийской стороны в конференции планируется участие представителей бизнеса, имеющих широкую сеть деловых контактов в странах Африки и активно продвигающих белорусские товары на рынки стран региона. Большой интерес для бельгийско-белорусского сотрудничества представляют Алжир, Бурунди, ДРК, Замбия, Кот-д’Ивуар, Марокко, Республика Конго, Тунис, Уганда, ЦАР.