Приоритетом сотрудничества Беларуси и Ирака является формирование договорно-правовой основы для дальнейших конкретных действий во взаимодействии двух стран в образовательной сфере. Это было отмечено на встрече министра образования Игоря Карпенко с делегацией Ирака во главе с первым заместителем министра иностранных дел Низаром Аль-Хайраллы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования, предусматривается развитие прямого межуниверситетского сотрудничества, обучение студентов и аспирантов из числа граждан Ирака в белорусских вузах, обмен визитами представителей профессорско-преподавательского состава, специалистами, проведение совместных научных исследований.

В текущем учебном году в учреждениях высшего образования Беларуси обучаются 339 граждан Республики Ирак. Вузы нашей республики готовы обеспечить прием граждан Республики Ирак для обучения по образовательным программам высшего образования первой, второй (магистратура) ступеней, а также аспирантуры, в том числе на английском языке. В настоящее время реализацию образовательных программ высшего образования на английском языке осуществляют 27 вузов Республики Беларусь по 181 специальности, в том числе по 72 специальностям І ступени высшего образования, по 109 специальностям ІІ ступени высшего образования.

Широко внедрена практика организации дистанционного обучения на английском языке по ряду специальностей в области информационных технологий, экономики и управления на предприятии, менеджмента, а также русскому языку.

Низар Аль-Хайраллы высоко оценил систему образования Беларуси, отметив, что приоритетной темой для переговоров является высшее образование.

Иракская сторона заинтересована также и в осуществлении подготовки рабочих и специалистов со средним специальным и профессионально-техническим образованием.

Министр образования Беларуси И. Карпенко предложил на договорной основе в будущем создать на территории Ирака ресурсные центры профессионального образования и обучения для подготовки высококвалифицированных кадров для социально-производственной сферы по приоритетным видам экономической деятельности государства.