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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И УКРАИНА ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ В МИНСКЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
09:07 13.09.2019
В Минске 12 сентября состоялось шестое заседание белорусско-украинской рабочей группы высокого уровня по вопросам взаимной торговли
Белорусскую делегацию возглавил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, украинскую — заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины – торговый представитель Украины Тарас Качка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе заседания обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе применение мер защиты внутреннего рынка и присоединение Беларуси к ВТО.
«Регулярные заседания белорусско-украинской рабочей группы высокого уровня проводятся с 2015 года и являются эффективным инструментом предметного анализа процесса развития двусторонней торговли и согласования действий сторон по устранению торговых барьеров», - отметили в МИД.
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