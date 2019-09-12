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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И УКРАИНА ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ В МИНСКЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
09:07 13.09.2019

В Минске 12 сентября состоялось шестое заседание белорусско-украинской рабочей группы высокого уровня по вопросам взаимной торговли

Белорусскую делегацию возглавил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, украинскую — заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе заседания обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе применение мер защиты внутреннего рынка и присоединение Беларуси к ВТО.

«Регулярные заседания белорусско-украинской рабочей группы высокого уровня проводятся с 2015 года и являются эффективным инструментом предметного анализа процесса развития двусторонней торговли и согласования действий сторон по устранению торговых барьеров», - отметили в МИД.
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