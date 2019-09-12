ОАО «БЕЛАЗ» рассчитывает наладить поставки в Турцию. Об этом шла речь 10 сентября во время посещения жодинского предприятия турецкой парламентской делегацией во главе с председателем комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции Волканом Бозкыром.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, во время обсуждения перспектив развития белорусско-турецких торгово-экономических отношений В. Бозкыр подчеркнул необходимость дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес, в том числе и в сфере налаживания тесных деловых связей в горнодобывающей промышленности.

«Мы находимся под большим впечатлением от посещения вашего предприятия, которое является одним из ведущих в Беларуси и имеет серьезный вес в мировом масштабе. Выражаем надежду, что Белорусский автомобильный завод внесет существенный вклад в турецко-белорусское сотрудничество. Мы очень признательны вам за гостеприимство. Наши самые лучшие воспоминания о визите в Беларусь будут, безусловно, связаны с посещением БЕЛАЗа», – отметил В. Бозкыр.

В Турции реализуются большие проекты в сфере горнодобывающей промышленности и инфраструктурного строительства. В частности, на черноморском побережье Турции сейчас строится крупный морской порт, что в будущем может поспособствовать осуществлению поставок продукции БЕЛАЗа в этот регион.