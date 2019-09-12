Белорусская железная дорога выступит организатором проведения 71-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, которое пройдет в Минске 15-16 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на заседании Совета предусмотрено рассмотрение вопросов, определяющих координацию действий железных дорог Содружества по организации международных перевозок пассажиров и грузов, совместному использованию парка грузовых вагонов и контейнеров, ведению взаиморасчетов за перевозки и оказанные услуги, разработке единых нормативных документов. Также запланировано подведение итогов выполнения решений 70-го заседания Совета и итоги эксплуатационной работы сети железных дорог за девять месяцев 2019 года.

Регламентом работы заседания Совета также предусмотрено время для проведения двусторонних рабочих встреч руководителей железнодорожных администраций по согласованным сторонами вопросам.

В Минске соберутся делегации железнодорожных администраций во главе с их руководителями из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. А также Грузии, Латвии, Болгарии, Финляндии, Литвы, Эстонии и Ирана.

Делегацию Белорусской железной дороги возглавит начальник дороги Владимир Морозов.

Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества и его исполнительный орган – Дирекция Совета – были созданы соглашением глав правительств государств-участников СНГ 14 февраля 1992 года для обеспечения устойчивых экономических связей стран СНГ.

Благодаря деятельности Совета удалось сохранить технологическое единство железнодорожной сети, обеспечить согласованное развитие инфраструктуры и тарифной политики, железных дорог стран Содружества.

Основные задачи Совета: координация работы железнодорожного транспорта на межгосударственном уровне и выработка согласованных принципов его деятельности; организация совместной эксплуатации грузовых вагонов и контейнеров.

Совет рассматривает и решает вопросы эксплуатационной деятельности железных дорог, совместного использования и технического содержания грузовых вагонов и контейнеров, условий перевозок пассажиров и грузов, обеспечения безопасности движения поездов в международном сообщении, разработки системы учета и взаиморасчетов за выполненную работу и услуги, научно-технического сотрудничества. Ежегодно ведется разработка графика движения и плана формирования поездов в международном сообщении. Большое внимание уделяется вопросам технического состояния грузовых вагонов.

Членами Совета являются руководители железнодорожных администраций государств-участников СНГ. Кроме того, в работе Совета принимают участие руководители железнодорожных администраций Болгарии, Грузии, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии.