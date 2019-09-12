|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ТУРЦИЯ ОБСУДИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
13:57 12.09.2019
Депутат турецкого города Хатай М. Гюзелмансур и заместитель торгового советника посольства Турции в Беларуси С. Кучук 11 сентября провели переговоры в Национальном центре маркетинга.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМиКЦ, стороны обсудили потенциальные направления торгово-экономического сотрудничества, перспективные инвестиционные проекты, возможности организации совместных мероприятий.
По итогам переговоров достигнута договоренность о подготовке обеими сторонами маркетинговой информации, касающейся перспективных позиций двусторонней торговли с целью дальнейшего взаимодействия.
В рамках встречи прошла ознакомительная презентация услуг Национального центра маркетинга.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 12.09.2019
Курсы в банках
на 12.09.2019
Конвертация в банках
на 12.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте