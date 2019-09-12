МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ТУРЦИЯ ОБСУДИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

13:57 12.09.2019 Депутат турецкого города Хатай М. Гюзелмансур и заместитель торгового советника посольства Турции в Беларуси С. Кучук 11 сентября провели переговоры в Национальном центре маркетинга. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМиКЦ, стороны обсудили потенциальные направления торгово-экономического сотрудничества, перспективные инвестиционные проекты, возможности организации совместных мероприятий. По итогам переговоров достигнута договоренность о подготовке обеими сторонами маркетинговой информации, касающейся перспективных позиций двусторонней торговли с целью дальнейшего взаимодействия. В рамках встречи прошла ознакомительная презентация услуг Национального центра маркетинга.