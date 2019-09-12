В СЭЗ «Гродноинвест» 11 сентября состоялся визит руководства польской компании DND и представителей IKEA Purchasing Services Poland.

Как сообщает сайт СЭЗ, целью встречи стало изучение инвестиционного и промышленного потенциала СЭЗ и обсуждение реализации инвестиционного проекта по производству продукции для фирменных магазинов IKEA.

Гости осмотрели инвестиционные площадки в Гродно, провели переговоры с администрацией СЭЗ и ознакомились с преференциями для реализации проекта в Гродненской области. На встрече присутствовало руководство предприятия УП «Фильтр» ОО «БелТИЗ», расположенного на территории СЭЗ.

Это не первый визит региональных представителей и партнеров IKEA в СЭЗ «Гродноинвест». Руководители проектов IKEA отмечают выгодное расположение Гродненской области и серьезную производственную базу СЭЗ. К концу года запланирован форум поставщиков IKEA, который пройдет на базе администрации СЭЗ.

Ранее в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрировался партнер IKEA ООО «ГАБИ-БЕЛ» с инвестиционным проектом по строительству мебельной фабрики. Завод будет построен на участке СЭЗ в Гродно.