Представители посольства Королевства Бельгия в Российской Федерации – советник по вопросам экономики и торговли Валлонского и Брюссельского Регионов Жерар Сегерс и его помощник Екатерина Мамонтова 10 сентября посетили центральный офис ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

Как сообщает сайт БУТБ, встреча стала одним из основных шагов в подготовке программы визита в Минск делегации бизнесменов из Бельгии и Люксембурга, запланированного на ноябрь текущего года.

Промышленность данного региона Евросоюза заинтересована в товарном рынке Республики Беларусь, что подтверждают активная деятельность на биржевых торгах брокера-нерезидента из Бельгии PGS De Backer Pallets, а также, по информации представителей посольства Бельгии в России, регулярные обращения к ним компаний, желающих приобрести белорусскую лесопродукцию, прежде всего пиломатериалы. Помимо этого, бельгийские компании покупают на БУТБ технический казеин и лом черных и цветных металлов.

Среди других перспективных для сотрудничества направлений – сегмент госзакупок (например, в сфере здравоохранения), но в особенности секция промышленных и потребительских товаров, которую компании из Бельгии и Люксембурга могут использовать не просто как бесплатную витрину для своих товаров, но прежде всего как инструмент для изучения спроса на них и поиска покупателей.

В ходе переговоров обсуждались практически все аспекты проведения биржевых торгов: аккредитация и допуск на торги, механизмы формирования биржевых цен и вопросы логистики, соответствие требованиям ВТО и соблюдение международных стандартов, инструменты сопровождения и контроля за исполнением сделок и др. Представители Посольства высоко оценили справедливый принцип уплаты биржевого сбора – только по результатам завершенной сделки. а также готовность БУТБ самостоятельно привлекать на торги продавцов и покупателей под конкретные заявки.

В ближайшее время посольство Бельгии в России сформирует список заинтересованных компаний (около 20), которые войдут в состав делегации, и направит его на биржу с целью дальнейшей совместной проработки тематики В2В семинаров и переговоров в рамках деловой программы визита в Минск.