Директор немецкой компании Malag & Soltau GmbH Сильвестр Малаг и директор представительства компании в Беларуси Наталья Ткаченко назвали Беларусь «принципиальным поставщиком лесопродукции», потому что 99% древесины они закупают именно в нашей стране. Эта информация была озвучена 11 сентября 2019 г. во время встречи с председателем правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) Александром Осмоловским, посвященной в том числе вручению компании Malag & Soltau GmbH сертификата об аккредитации в качестве биржевого брокера-нерезидента.

Как сообщает сайт БУТБ, компания Malag & Soltau является одним из наиболее активных покупателей белорусской древесины. На БУТБ она аккредитована с 2008 г. (в качестве брокера – с августа 2019 г.) и стабильно занимает 1-е место в рейтинге импортеров белорусской пилопродукции среди иностранных компаний – участников биржевых торгов.

На основании своего почти 25-летнего опыта внебиржевых и биржевых закупок в Беларуси Сильвестр Малаг высказал благодарность БУТБ за «объективные решения» по всем спорным вопросам, когда одинаково тщательно рассматриваются позиции и продавцов, и покупателей, и регуляторов рынка. Поэтому компания намерена наращивать долю биржи в своем товарообороте. Так, в 2018 г. она составляла 30%, а в текущем году уже приросла на 20%.

Руководитель немецкой компании также отметил повышение качества белорусской древесины. Например, когда они начинали сотрудничество с Беларусью, объем рекламаций мог доходить до 20%, сейчас же – не более 1%. В этом заслуга и самой компании Malag & Soltau, которая финансирует и реализует (в том числе через биржевую площадку промышленных и потребительских товаров) сушильное оборудование для лесхозов и частных компаний-деревообработчиков.

В планах компании – осуществить серьезный инвестиционный проект по созданию сушильного комплекса в Беларуси. Его реализация будет способствовать не только росту качества и соответственно экспортной цены на белорусский лес, но и расширению географии его поставок по всему миру, тем более что в статусе брокера БУТБ Malag & Soltau сможет более активно поставлять лесопродукцию не только в Германию и другие государства Евросоюза, но и в страны дальнего зарубежья.

Александр Осмоловский заверил руководителя германской компании в том, что БУТБ со своей стороны и в сотрудничестве с отраслевым ведомством продолжит борьбу за качество биржевых сделок – соблюдение всех условий оплаты и поставки. Ведь авторитет биржи – это в итоге авторитет страны на мировом рынке.

Компания Malag & Soltau GmbH основана в 1994 г. и специализируется на международной торговле лесопродукцией, в первую очередь обрезными пиломатериалами, паллетной доской и кольями.

Одним из направлений деятельности является покупка лесопродукции в Беларуси (на рынок нашей страны компания пришла через полгода после основания) с последующей доработкой качества и упаковкой согласно стандартам ЕС и перепродажей в Западную Европу, США, Индию, Китай, Корею и др.