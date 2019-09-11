Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA) в ответ на соответствующий запрос Департамента по энергоэффективности Госстандарта проинформировало о готовности выполнить обзор «Оценка готовности Беларуси к использованию возобновляемых источников энергии».

В частности, генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера сообщил, что данная работа будет включена в рабочую программу Агентства на 2020-2021 годы.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в указанном обзоре будет проанализирован потенциал Беларуси по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, в том числе в контексте анализа состояния и перспектив использования других видов топливно-энергетических ресурсов (нефть, газ, атомная энергия, другие).

Оценка технологических, политических, экономических и социальных условий позволит определить наиболее важные мероприятия, необходимые для поддержки развития технологий использования возобновляемых источников энергии. Важное значение при проведении обзора будет иметь вовлечение в эту работу всех заинтересованных в секторе возобновляемой энергетики в целях подготовки развернутых рекомендаций по оптимизации текущего использования энергетических ресурсов.

Выполнение обзора будет способствовать повышению имиджа Республики Беларусь в мировом сообществе, а результаты обзора могут явиться основой для продолжения работы с международными организациями для содействия Беларуси в достижении Цели устойчивого развития № 7 «Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех», в том числе с привлечением кредитных и грантовых средств этих организаций для реализации инвестиционных проектов и проектов международной технической помощи.