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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


IRENA ВЫПОЛНИТ ОБЗОР ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ БЕЛАРУСИ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
10:48 12.09.2019

Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA) в ответ на соответствующий запрос Департамента по энергоэффективности Госстандарта проинформировало о готовности выполнить обзор «Оценка готовности Беларуси к использованию возобновляемых источников энергии».

В частности, генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера сообщил, что данная работа будет включена в рабочую программу Агентства на 2020-2021 годы.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в указанном обзоре будет проанализирован потенциал Беларуси по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, в том числе в контексте анализа состояния и перспектив использования других видов топливно-энергетических ресурсов (нефть, газ, атомная энергия, другие).

Оценка технологических, политических, экономических и социальных условий позволит определить наиболее важные мероприятия, необходимые для поддержки развития технологий использования возобновляемых источников энергии. Важное значение при проведении обзора будет иметь вовлечение в эту работу всех заинтересованных в секторе возобновляемой энергетики в целях подготовки развернутых рекомендаций по оптимизации текущего использования энергетических ресурсов.

Выполнение обзора будет способствовать повышению имиджа Республики Беларусь в мировом сообществе, а результаты обзора могут явиться основой для продолжения работы с международными организациями для содействия Беларуси в достижении Цели устойчивого развития № 7 «Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех», в том числе с привлечением кредитных и грантовых средств этих организаций для реализации инвестиционных проектов и проектов международной технической помощи.
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