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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КОМПАНИЯМ БОЛГАРИИ ПРЕДЛОЖИЛИ СТАТЬ РЕЗИДЕНТАМИ ПВТ И КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»
10:15 12.09.2019

Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович 11 сентября обсудил с заместителем министра иностранных дел Болгарии Петко Дойковым вопросы торгово-экономического сотрудничества.

«Мы могли бы выходить на совместные компании и создавать условия для того, чтобы представители бизнеса наших стран активнее работали друг с другом», - заявил Мясникович.

Михаил Мясникович предложил болгарским компаниям стать резидентами Парка высокий технологий, а также Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Для болгарского бизнеса сотрудничество с Беларусью — это возможность выхода на перспективные рынки ЕАЭС, добавил он.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, стороны обсудили возможности укрепления партнерства в области образования. Болгарской стороне предложено создать соответствующую рабочую группу. Кроме того, речь шла о возможностях расширения взаимодействия в сфере науки и технологий.

«Ваши ученые могли бы более активно работать в наших лабораториях и наоборот», — отметил Михаил Мясникович. Он также предложил рассмотреть возможности взаимодействия ученых в рамках международных проектов, реализуемых с привлечением финансирования ЕС.

Кроме того, на встрече также обсуждался ход подготовки визита парламентской делегации Беларуси во главе с Михаилом Мясниковичем в Болгарию в октябре текущего года, который сейчас прорабатывается.

«Мы придаем большое значение развитию дружественных отношений с Болгарией», - подчеркнул Михаил Мясникович. Он предложил обсудить возможности укрепления двустороннего партнерства. По мнению председателя Совета Республики, потенциал двух государств позволяет говорить о более тесных контактах — политических, торгово-экономических, гуманитарных.

«В этом плане, полагаю, мы должны прибавить. Для этого есть все основания, - заявил он. - Прежде всего, нам надо активизировать контакты на высшем и высоком уровнях. Здесь есть определенный дефицит, и нам необходимо этим серьезно заниматься».

Председатель Совета Республики выразил уверенность в возможности расширения межпарламентского сотрудничества, активизации работы парламентских групп дружбы.

«Хотелось бы, чтобы наша деятельность наполнялась конкретными проектами и конкретными делами», - добавил Михаил Мясникович.

Совет Республики как Палата регионов уделяет особое внимание развитию регионального сотрудничества. «У нас очень много договоров о дружбе, сотрудничестве между городами. Мы заинтересованы в том, чтобы эта работа носила не декларативный характер, а была максимально конкретной», - сказал он.
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