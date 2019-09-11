Индустриальный парк "Великий камень" представлен на Евро-Азиатском экономическом форуме, который прошел 10-11 сентября в Сиане провинции Шэньси.

Как сообщает сайт ИП "Великий камень", в рамках форума на семинаре по обмену опытом создания эко-городов СВМДА "Зеленые "Пояс и Путь" проведена презентация Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" как строящегося современного эко-города в Европе.

Участники мероприятия высоко оценили опыт Китайско-белорусского индустриального парка по внедрению и соблюдению международных экологических стандартов при планировании территории парка, проектировании и строительстве инженерно-транспортной инфраструктуры, организации производств.