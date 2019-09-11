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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ" ПРЕДСТАВЛЕН НА ЕВРО-АЗИАТСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В СИАНЕ
09:40 12.09.2019

Индустриальный парк "Великий камень" представлен на Евро-Азиатском экономическом форуме, который прошел 10-11 сентября в Сиане провинции Шэньси.

Как сообщает сайт ИП "Великий камень", в рамках форума на семинаре по обмену опытом создания эко-городов СВМДА "Зеленые "Пояс и Путь" проведена презентация Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" как строящегося современного эко-города в Европе.

Участники мероприятия высоко оценили опыт Китайско-белорусского индустриального парка по внедрению и соблюдению международных экологических стандартов при планировании территории парка, проектировании и строительстве инженерно-транспортной инфраструктуры, организации производств.
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