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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В МИНСКЕ СОСТОЯЛИСЬ БЕЛОРУССКО-БОЛГАРСКИЕ МЕЖМИДОВСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
09:06 12.09.2019

В Минске 11 сентября состоялись консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и Болгарии.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил заместитель министра Олег Кравченко, болгарскую – заместитель министра Петко Дойков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе переговоров обсуждено политическое, торгово-экономическое, гуманитарное сотрудничество Беларуси и Болгарии.

Стороны договорились содействовать активизации контактов на уровне министерств и ведомств двух стран, в том числе в рамках белорусско-болгарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и двусторонних рабочих групп.

О. Кравченко и П. Дойков также обменялись мнениями о ситуации в регионах Восточной Европы и Западных Балкан, обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.
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