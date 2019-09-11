В Минске 11 сентября состоялись консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и Болгарии.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил заместитель министра Олег Кравченко, болгарскую – заместитель министра Петко Дойков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе переговоров обсуждено политическое, торгово-экономическое, гуманитарное сотрудничество Беларуси и Болгарии.

Стороны договорились содействовать активизации контактов на уровне министерств и ведомств двух стран, в том числе в рамках белорусско-болгарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и двусторонних рабочих групп.

О. Кравченко и П. Дойков также обменялись мнениями о ситуации в регионах Восточной Европы и Западных Балкан, обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.