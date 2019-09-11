|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ МТЗ ПРОВЕЛА РЯД ВСТРЕЧ НА ВЫСТАВКЕ «ЛИТЬЕ-2019» В КАЗАНИ
18:11 11.09.2019
Делегация Минского тракторного завода во главе с генеральным директором белорусского предприятия Виталием Вовком принимает участие в работе XIV Международного съезда литейщиков и выставке «Литье-2019», которые проходят в Казани (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, состоялись встречи белорусской делегации с представителями литейного завода ПАО «КАМАЗ», Зеленодольского завода им. А.М. Горького, в ходе которых обсуждались вопросы кооперационного сотрудничества с ОАО «МТЗ».
В работе Международного съезда литейщиков и выставке «Литье-2019» участвуют специалисты и представители предприятий из стран БРИКС, а также из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Монголии, Германии, Италии, США, Англии, Турции, Чехии и других.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 11.09.2019
Курсы в банках
на 11.09.2019
Конвертация в банках
на 11.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте