Делегация Минского тракторного завода во главе с генеральным директором белорусского предприятия Виталием Вовком принимает участие в работе XIV Международного съезда литейщиков и выставке «Литье-2019», которые проходят в Казани (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, состоялись встречи белорусской делегации с представителями литейного завода ПАО «КАМАЗ», Зеленодольского завода им. А.М. Горького, в ходе которых обсуждались вопросы кооперационного сотрудничества с ОАО «МТЗ».

В работе Международного съезда литейщиков и выставке «Литье-2019» участвуют специалисты и представители предприятий из стран БРИКС, а также из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Монголии, Германии, Италии, США, Англии, Турции, Чехии и других.