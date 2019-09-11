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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И УГАНДА НАМЕТИЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
17:03 11.09.2019
Председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко 11 сентября встретился с делегацией Уганды во главе с главнокомандующим Народными силами обороны генерал-полковником Дэвидом Махузи, которая с 8 сентября находится с визитом в Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, на переговорах стороны наметили перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере.
Стороны выразили уверенность в том, что благодаря общим усилиям двусторонние военно-технические связи и взаимодействие получат дальнейшее развитие с учетом имеющегося значительного потенциала.
Делегация Уганды посетила ряд предприятий, входящих в систему Госкомвоенпрома, и оборонного сектора экономики, где ознакомилась с их научно-производственным потенциалом и возможностями по оказанию услуг и производству продукции военного назначения.
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