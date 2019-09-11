Председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко 11 сентября встретился с делегацией Уганды во главе с главнокомандующим Народными силами обороны генерал-полковником Дэвидом Махузи, которая с 8 сентября находится с визитом в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, на переговорах стороны наметили перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере.

Стороны выразили уверенность в том, что благодаря общим усилиям двусторонние военно-технические связи и взаимодействие получат дальнейшее развитие с учетом имеющегося значительного потенциала.

Делегация Уганды посетила ряд предприятий, входящих в систему Госкомвоенпрома, и оборонного сектора экономики, где ознакомилась с их научно-производственным потенциалом и возможностями по оказанию услуг и производству продукции военного назначения.