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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСОЛ БЕЛАРУСИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПРОВЕЛ РЯД ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ В КАРДИФФЕ
15:40 11.09.2019
Посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Сергей Алейник провел ряд встреч и переговоров в ходе поездки 8-10 сентября в город Кардифф (Уэльс).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в рамках визита прошли встречи посла Беларуси с первым министром Кабинета министров Уэльса Марком Дрэйкфордом, лордом-мэром Кардиффа Дэниэлем Дэ’Ас, заместителем министра экономики и транспорта Уэльса Ли Уэтэрсом. На переговорах стороны обсудили возможные направления развития межрегионального торгово-экономического сотрудничества, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в области зеленых технологий и экологически чистого общественного транспорта.
В ходе встречи С. Алейника с руководством Торгово-промышленной палаты Уэльса рассмотрен широкий спектр вопросов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в сфере информационных технологий.
Программа визита посла Беларуси предусматривала посещение школы искусств и дизайна Кардиффского университета, предприятий Concrete Canvas, Laser Wire Solutions, UK Glass Eel, которые заинтересованы в развитии тесного сотрудничества с белорусскими партнерами.
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