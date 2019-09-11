Посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Сергей Алейник провел ряд встреч и переговоров в ходе поездки 8-10 сентября в город Кардифф (Уэльс).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в рамках визита прошли встречи посла Беларуси с первым министром Кабинета министров Уэльса Марком Дрэйкфордом, лордом-мэром Кардиффа Дэниэлем Дэ’Ас, заместителем министра экономики и транспорта Уэльса Ли Уэтэрсом. На переговорах стороны обсудили возможные направления развития межрегионального торгово-экономического сотрудничества, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в области зеленых технологий и экологически чистого общественного транспорта.

В ходе встречи С. Алейника с руководством Торгово-промышленной палаты Уэльса рассмотрен широкий спектр вопросов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в сфере информационных технологий.

Программа визита посла Беларуси предусматривала посещение школы искусств и дизайна Кардиффского университета, предприятий Concrete Canvas, Laser Wire Solutions, UK Glass Eel, которые заинтересованы в развитии тесного сотрудничества с белорусскими партнерами.