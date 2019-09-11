Беларусь готова участвовать в государственных программах Ирака по восстановлению экономики и инфраструктуры, поставлять для этих целей технику, оборудование и технологии. Это подчеркнул министр иностранных дел Владимир Макей 11 сентября во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Ирака Низаром аль-Хайраллой, находящимся в нашей стране с визитом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, вовремя беседы стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-иракских отношений и высказались за расширение взаимодействия по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Особо отметили имеющийся потенциал в развитии торгово-экономического сотрудничества.

Иракская сторона отметила заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Беларусью в сферах образования, медицины, туризма.

Собеседники выразили общее мнение о том, что хороший импульс развитию экономических связей могла бы придать активизация взаимодействия между профильными государственными органами и представителями деловых кругов.