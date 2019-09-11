ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ГОТОВА УЧАСТВОВАТЬ В ГОСПРОГРАММАХ ИРАКА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ
14:48 11.09.2019

Беларусь готова участвовать в государственных программах Ирака по восстановлению экономики и инфраструктуры, поставлять для этих целей технику, оборудование и технологии. Это подчеркнул министр иностранных дел Владимир Макей 11 сентября во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Ирака Низаром аль-Хайраллой, находящимся в нашей стране с визитом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, вовремя беседы стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-иракских отношений и высказались за расширение взаимодействия по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Особо отметили имеющийся потенциал в развитии торгово-экономического сотрудничества.

Иракская сторона отметила заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Беларусью в сферах образования, медицины, туризма.

Собеседники выразили общее мнение о том, что хороший импульс развитию экономических связей могла бы придать активизация взаимодействия между профильными государственными органами и представителями деловых кругов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.09.2019
валюта курс
EUR 2.2996
USD 2.0845
RUB 3.1880
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2996 -0.0108
USD 2.0845 -0.007
RUB 3.1880 -0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3000 2.2990
USD 2.0820 2.0860
RUB 3.1810 3.1890
подробнее

Конвертация в банках
на 11.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1050 1.1050
EUR/RUB 72.0100 72.4000
USD/RUB 65.3000 65.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте