|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ГОТОВА УЧАСТВОВАТЬ В ГОСПРОГРАММАХ ИРАКА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ
14:48 11.09.2019
Беларусь готова участвовать в государственных программах Ирака по восстановлению экономики и инфраструктуры, поставлять для этих целей технику, оборудование и технологии. Это подчеркнул министр иностранных дел Владимир Макей 11 сентября во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Ирака Низаром аль-Хайраллой, находящимся в нашей стране с визитом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, вовремя беседы стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-иракских отношений и высказались за расширение взаимодействия по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Особо отметили имеющийся потенциал в развитии торгово-экономического сотрудничества.
Иракская сторона отметила заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Беларусью в сферах образования, медицины, туризма.
Собеседники выразили общее мнение о том, что хороший импульс развитию экономических связей могла бы придать активизация взаимодействия между профильными государственными органами и представителями деловых кругов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 11.09.2019
Курсы в банках
на 11.09.2019
Конвертация в банках
на 11.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте