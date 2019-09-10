|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СПЕЦИАЛИСТЫ БЕЛАРУСИ ОЗНАКОМЯТСЯ С ОПЫТОМ ШВЕЦИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МАССОВОЙ ОЦЕНКИ
13:11 11.09.2019
В рамках реализации совместного белорусско-шведского проекта «Совершенствование системы управления земельными ресурсами и городским развитием в Республике Беларусь с использованием современных методов и технологий» в Национальном кадастровом агентстве 10-13 сентября проходит завершающий визит специалиста в области кадастровой оценки недвижимости Национальной администрации по картографии, кадастру и земельной регистрации Швеции Lantmateriet Ханса Сёдерблюма.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, во время встреч эксперт Lantmateriet представит белорусским специалистам опыт Швеции в использовании новых технологий (разработка нового ПО) для массовой оценки.
Эксперт также расскажет о влиянии размера земельного участка на стоимость объекта недвижимости при массовой и индивидуальной оценке (жилая, производственная, коммерческая недвижимость), о том, какова доля стоимости земельного участка в общей рыночной стоимости шведской недвижимости для жилых, промышленных и коммерческих объектов (методы расчета, полученные зависимости, расчет доли при отсутствии рынка земельных участков) и для чего в процессе массовой оценки в Швеции привлекаются местные эксперты (необходимость, организация процесса, основные этапы, участники и их роли, профессиональные требования, ценообразование процесса привлечения экспертов).
В свою очередь специалисты НКА выступят с докладами на темы: «Доля стоимости земельного участка в общей рыночной стоимости недвижимости для жилых, промышленных и коммерческих объектов»; «Совместное влияние некоторых корректировок при расчете стоимости жилой недвижимости (квартиры)».
Результаты совместного белорусско-шведского проекта «Совершенствование системы управления земельными ресурсами и городским развитием в Республике Беларусь с использованием современных методов и технологий» подведут в Минске в ноябре.
Международная конференция в белорусской столице пройдет с участием представителей организаторов проекта (ОО «Земельная реформа» и Национальная администрация Швеции по картографии, кадастру и земельной регистрации (Lantmäteriet), экспертов и его участников (Госкомимущества, Национального кадастрового агентства (НКА), Министерства по налогам и сборам, БелНИИПградостроительства) и других приглашенных.
Программу предстоящего мероприятия обсудят на заседании круглого стола, который будет организован в рамках нынешнего визита эксперта в области кадастровой оценки недвижимости Lantmateriet.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 10.09.2019
Курсы в банках
на 11.09.2019
Конвертация в банках
на 11.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте