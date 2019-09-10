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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СПЕЦИАЛИСТЫ БЕЛАРУСИ ОЗНАКОМЯТСЯ С ОПЫТОМ ШВЕЦИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МАССОВОЙ ОЦЕНКИ
13:11 11.09.2019

В рамках реализации совместного белорусско-шведского проекта «Совершенствование системы управления земельными ресурсами и городским развитием в Республике Беларусь с использованием современных методов и технологий» в Национальном кадастровом агентстве 10-13 сентября проходит завершающий визит специалиста в области кадастровой оценки недвижимости Национальной администрации по картографии, кадастру и земельной регистрации Швеции Lantmateriet Ханса Сёдерблюма.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, во время встреч эксперт Lantmateriet представит белорусским специалистам опыт Швеции в использовании новых технологий (разработка нового ПО) для массовой оценки.

Эксперт также расскажет о влиянии размера земельного участка на стоимость объекта недвижимости при массовой и индивидуальной оценке (жилая, производственная, коммерческая недвижимость), о том, какова доля стоимости земельного участка в общей рыночной стоимости шведской недвижимости для жилых, промышленных и коммерческих объектов (методы расчета, полученные зависимости, расчет доли при отсутствии рынка земельных участков) и для чего в процессе массовой оценки в Швеции привлекаются местные эксперты (необходимость, организация процесса, основные этапы, участники и их роли, профессиональные требования, ценообразование процесса привлечения экспертов).

В свою очередь специалисты НКА выступят с докладами на темы: «Доля стоимости земельного участка в общей рыночной стоимости недвижимости для жилых, промышленных и коммерческих объектов»; «Совместное влияние некоторых корректировок при расчете стоимости жилой недвижимости (квартиры)».

Результаты совместного белорусско-шведского проекта «Совершенствование системы управления земельными ресурсами и городским развитием в Республике Беларусь с использованием современных методов и технологий» подведут в Минске в ноябре.

Международная конференция в белорусской столице пройдет с участием представителей организаторов проекта (ОО «Земельная реформа» и Национальная администрация Швеции по картографии, кадастру и земельной регистрации (Lantmäteriet), экспертов и его участников (Госкомимущества, Национального кадастрового агентства (НКА), Министерства по налогам и сборам, БелНИИПградостроительства) и других приглашенных.

Программу предстоящего мероприятия обсудят на заседании круглого стола, который будет организован в рамках нынешнего визита эксперта в области кадастровой оценки недвижимости Lantmateriet.
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