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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ФАРЕРЫ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ АКТИВИЗАЦИИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
11:43 11.09.2019
Посол Беларуси в России Владимир Семашко и глава представительства Фарерских островов в России Хакун Дьурхуус обсудили 10 сентября перспективы активизации торгово-экономического сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, во время встречи также рассматривались вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС.
Объем товарооборота между Беларусью и Фарерскими островами за 2018 год составил 4,4 млн долларов.
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