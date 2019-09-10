Посол Беларуси в России Владимир Семашко и глава представительства Фарерских островов в России Хакун Дьурхуус обсудили 10 сентября перспективы активизации торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, во время встречи также рассматривались вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС.

Объем товарооборота между Беларусью и Фарерскими островами за 2018 год составил 4,4 млн долларов.