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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРИ УЧАСТИИ КОРЕЙЦЕВ В БЕЛАРУСИ РЕАЛИЗУЮТ ПРОЕКТ ПО НАРАЩИВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
10:02 11.09.2019

Визит делегации Южной Кореи в Беларусь, в состав которой вошли представители ИТ-компаний NICon, IGB&Company, KICA и Bluedus, определенных в качестве исполнителей проектов 2019 года Белорусско-корейского Центра сотрудничества в области информационных технологий, состоялся 4-10 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, основной целью работы центра является оказание помощи Беларуси в развитии информационного общества с учетом успешного опыта Южной Кореи по внедрению передовых информационных технологий.

В рамках его функционирования предусматривается выполнение ряда мероприятий, подразумевающих обмен опытом, техническую поддержку и консультации по развитию информационного общества, а также выполнение проектов по созданию и внедрению передовых технологий электронного правительства.

В текущем году в рамках работы центра будут реализованы: проект по наращиванию компетенций в сфере информационной безопасности; консультативный проект по стандартизации развития электронного правительства по направлениям: реинжиниринг бизнес-процессов, обеспечение интероперабельности государственных информационных систем.

Результаты первого проекта позволят усилить кадровый потенциал в сфере информационной безопасности. В рамках второго проекта будут созданы необходимые условия для выработки наиболее оптимальных походов к формированию электронного правительства по обозначенным направлениям.

В ходе визита корейскими специалистами презентованы планы по реализации проектов центра и проведены предварительные исследования предметной области по каждому из них.
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